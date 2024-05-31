Конкурс «Город-сад Жуковский» проводится в Подмосковье

Конкурс «Город-сад Жуковский» проводится для детей, подростков и молодежи уже в четвертый раз. В нем можно принять участие как самостоятельно, так и коллективно.

«Его цель — поддержать всех, кто украшает наш город цветами, кустарниками и деревьями, сажает растения на общественных территориях и ухаживает за ними», — рассказала одна из организаторов конкурса, координатор движения «Город-Сад» Ольга Пушкарева.

По ее словам, в конкурсе может участвовать один человек (в возрасте до 25 лет), либо коллектив: дом, двор, семья, компания друзей, класс, группа и т. п. Каждый участник может представить только одну работу: это могут быть фотографии, видеоролики, письма, рисунки, поделки. Даже пост в соцсетях!

«Например, одна из заявок — индивидуальная, от второклассницы, которая под окнами своей квартиры с помощью родителей и бабушек разбила целый цветник. Еще одна — коллективная, от детского сада, там целая группа благоустраивает свою территорию», — рассказала она.

Конкурсные работы принимаются на электронную почту: aviasad@yandex.ru. Также их можно принести по адресу: ул. Жуковского, 5 (галерея «Пятый дом»).

Организатором выступает движение «Город-сад» при поддержке главы г. о. Жуковский и администрации, городского отделения Союза садоводов России, Жуковского отделения ВООПИК, а также творческого объединения «Студия МАКС».

С положением о конкурсе можно ознакомиться тут, а задать все интересующие вопросы — по телефону: +7 916 495-6689 (Ольга Викторовна). Итоги будут подведены в День города, 18 августа. По традиции награждает победителей и вручает ценные призы лично глава города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.