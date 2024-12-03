Конкурс фотографий «Зима в Подмосковье» стартовал в Ленинском округе

Жителей и гостей подмосковного Ленинского городского округа приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Зима в Подмосковье», творческие работы будут приниматься до 20 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Конкурс зимних фотографий уже стартовал в Ленинском городском округе. Все желающие могут принять участие, сделать тематические фото и опубликовать их в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» до 20 декабря.

Обязательными условиями в конкурсе являются: публикация фотографии в социальной сети «ВКонтакте», отметка официальной страницы администрации Ленинского городского округа на фотографии, использование хештегов #ЗимаВПодмосковье и #ЗимаВЛенинском, фотографии необходимо сделать на одну из предложенных тем: «Дед Мороз», «Снегурочка», «зима», «парки», «новогодний интерьер» и многое другое.

Самым креативным победителям конкурса будут вручать сувениры с символикой общеобластного проекта «Зима в Подмосковье».

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