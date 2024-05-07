Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум» пройдет с 21 мая

С 21 мая по 21 июня всех желающих девочек и мальчиков с 3 до 16 лет благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает поучаствовать во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум», направленном на профилактику ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба фонда.

В летний период становиться все больше велосипедистов, в большинстве случаев — это дети и подростки. С наступлением лета дети и подростки подвергаются большей опасности, чем в учебном году. Их передвижение связано с высокой степенью опасности, а безопасность во многом зависит от родителей.

Родители должны помнить о том, что перед тем, как ребенку сесть на велосипед, нужно с ним обязательно обсудить правила безопасного передвижения и места, где он сможет безопасно ездить.

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает всем мальчишкам и девчонкам России совместно с родителями закрепить все правила дорожного движения, связанные с велосипедом, и отобразить их в своих творческих работах.

С 21 мая по 21 июня всех желающих от 3 до 16 лет приглашают поучаствовать в III всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум», направленном на профилактику ДТП с участием детей и приуроченном к 3 июня празднуется День рождения велосипеда.

Праздник был принят для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Он сопровождает человека на протяжении всего жизненного пути. Поэтому со всемирным днем велосипеда можно поздравить каждого жителя планеты.

Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД с участием велосипеда проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: transport.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительная информация по телефонам: 8(903)947-66-81; 8(967)640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram).