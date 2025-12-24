Конкуренция среди соискателей вакансий усилилась в 2025 году

В России за год число вакансий сократилось на 30%

Количество вакансий на российском рынке труда за последний год снизилось на 30%, при этом число резюме продолжает расти, рассказала бизнес-аналитик компании «Адвирос» Илона Платонова.

По словам Платоновой, на рынке труда в России наблюдается сокращение числа вакансий примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Одновременно увеличивается количество размещаемых резюме, что приводит к росту конкуренции среди соискателей.

Особенно остро ситуация проявляется в сферах IT, маркетинга и PR, закупок и безопасности. Платонова отметила, что работодатели стали осторожнее в найме сотрудников и сосредотачиваются на оптимизации бизнес-процессов.

«Мы наблюдаем переход к новому циклу на рынке труда, когда работодатели будут осторожнее в найме и фокусироваться на оптимизации процессов. Экономическая нестабильность ускорит перераспределение рабочей силы и усилит требования к гибким навыкам. Тот, кто сможет адаптироваться быстрее других, окажется в выигрыше», — пояснила Платонова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что изменения на рынке труда сопровождаются корректировкой заработных плат. В 2025 году зарплаты в среднем увеличивали на 14–16% для привлечения персонала, однако в 2026 году рост может замедлиться до 8–9% из-за экономической ситуации и инфляции.

В компании также отметили, что в четвертом квартале 2025 года соискатели повысили свои ожидания по зарплате примерно на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако, по прогнозу экспертов, в первой половине 2026 года рынок будет стремиться к более сбалансированным зарплатным предложениям.

