Конкуренция ниже: почему стоит искать работу в декабре

Эксперт Сорочинская: устраиваться на работу в декабре часто бывает выгодно

Карьерный консультант Валерия Сорочинская заявила, что в конце года неожиданным, но правильным решением может оказаться поиск работы. В этот период многие компании занимаются формированием бюджета и штатного расписания на следующий год, сообщает АБН24 .

«Можно обратить внимание на четыре ключевых фактора: срочность вакансии, финансовые условия, наличие испытательного срока, а также бонусы и тринадцатую зарплату», — сказала эксперт.

По ее словам, испытательный срок и оплату следует обсуждать с рекрутером и руководителем заранее, а декабрь — это в целом стратегический период для HR-отделов.

Руководители организаций стремятся завершить год с полностью укомплектованным штатом, что предоставляет кандидатам отличный шанс. Сейчас особенно важно быть инициативным и демонстрировать навыки ведения переговоров по условиям трудоустройства.

Внимательный соискатель, обращающий внимание на нюансы, производит хорошее впечатление. Также эксперт советует не терять бдительность после получения устного предложения о работе. Стремитесь к оперативному оформлению документов, поскольку в промежуток времени с 25 декабря по 9 января процесс юридического оформления может значительно замедлиться.

