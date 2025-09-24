Конфиденциальность и доступность: эксперт рассказал о кибестраховании в РФ

Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович заявил, что киберстраховании в РФ на достаточно высоком уровне, но оно защищает только финансовые активы.

«Первое, нужно защищаться самим. И здесь мы вообще мы на ранней стадии, то есть фирмы только прозревают. Второе, нас должно защищать государство, в первую очередь, в лице МВД, там пока похвастаться особо нечем, уровень раскрываемости — 25%. Вот. И третья история — это восстановление после ущерба, это другое дело», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, особенное значение имеет цифровая гигиена. Несмотря на все меры защиты, важно помнить основные принципы работы с информацией. Не стоит рассчитывать на полное возмещение убытков страховкой.

Масалович порекомендовал создавать резервные копии данных и хранить их в разных местах, чтобы минимизировать риск потери в результате единичной атаки. Киберпреступники, ощущая свою неуязвимость и вовлеченность в глобальное противостояние в цифровом пространстве, совершают атаки на широкий круг целей.

