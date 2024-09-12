Конференция «Культурный ландшафт русской усадьбы» прошла в Подмосковье

В усадьбах государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в г. о. Солнечногорск прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Культурный ландшафт русской усадьбы». Мероприятие приурочено к 40-летию музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция проходила в течение двух дней. В первый день она состоялась в усадьбах Тараканово и Шахматово, во второй — в усадьбе Боблово.

Конференция в подобном формате прошла впервые. На ней выступили участники из разных городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Мичуринска и городов Московской области. Спикеры представили свои доклады, в которых отобразили опыт работы в регионах страны, особенности в работе с усадебными комплексами, а также сохранение природного и культурного наследия. Всего выступили более 40 человек.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока объединяет три подмосковные усадьбы — Шахматово, Тараканово и Боблово. В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето вместе с семьей. При этом ученый именно здесь ставил свои эксперименты, а также создал ландшафтный парк, куда завез экзотические растения. Сегодня в музее хранятся личные вещи Д. И. Менделеева, его семьи и коллекция предметов крестьянского быта. В усадьбе Шахматово А. Блок жил в летние месяцы, а усадьба Тараканово тесно связана с важнейшими этапами жизни семей Блока и Менделеева.

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