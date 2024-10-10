Конференция к 200-летию со дня рождения лесовода Тюрмера прошла в Подмосковье

В поселке Уваровка Можайского г. о. состоялась конференция специалистов лесного хозяйства «Ты памятник себе воздвиг в лесах великий…», которую посвятили 200-летнему юбилею Карла Тюрмера, жившего и развивавшего теорию и практику лесоведения на можайской земле в XIX веке, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Названием научно-практической конференции послужила фраза, которая была высечена на памятнике из темного мрамора, воздвигнутого на могиле К. Ф. Тюрмера по приказу друга и покровителя великого лесовода — графа Уварова.

Собравшихся поприветствовал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

«Сегодня последователи Тюрмера в профессии — наши специалисты Мособллеса и Центрлесхоза — выращивают, охраняют, защищают и преумножают подмосковные леса, которые составляют свыше 40% территории региона, а общая их площадь — более 2 млн гектаров. На научном наследии Тюрмера мы воспитываем и наших юных лесоводов из школьных лесничеств, которых только в Бородинском лесничестве 17. А всего лесные науки в Подмосковье постигают более 3 000 ребят», — рассказал руководитель подмосковного лесного хозяйства.

Роль модератора конференции на себя взял Алексей Чернышов, исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. В ее работе приняли участие: глава Можайского г. о. Денис Мордвинцев, руководители структур лесного хозяйства регионов России, где работал великий лесовод.

В научном-практическом мероприятии приняли участие представители кафедры лесоводства, экологии и защиты леса МГТУ им. Баумана и института лесоведения РАН, которые рассказали о научном наследии К. Ф. Тюрмера в лесной науке.

О современной практике применения идей великого лесовода рассказал директор-лесничий подведомственного Комлесхозу Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов.

С докладами об инновациях и повышении квалификации в лесном хозяйстве выступили представители Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства и Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.

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