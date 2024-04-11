Конференция для участников оборота пивной и табачной продукции пройдет 22 апреля
Фото - © Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Центр развития перспективных технологий 22 апреля проведет ВКС для участников розничного оборота пивной и табачной продукции, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На конференции будут обсуждаться важные темы, касающиеся ввода запрета на продажу маркированных товаров и перехода кассовых аппаратов в разрешительный режим онлайн проверки, а также о наступлении ответственности за нарушение правил маркировки.
Участники мероприятия смогут задать вопросы и получить прямые ответы по механизму соблюдения разрешительного режима на кассах при реализации пивной и табачной продукции.
Конференция пройдет в режиме видео-конференц-связи с использованием цифровой платформы Zoom.
Идентификатор конференции: 879 8463 1786
Код доступа: 327801
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