Конец мая в Москве завершится превышением климатической нормы на пять градусов

Вопрос о том, достигнет ли май 2025 года звания самого прохладного месяца весны в XXI веке, волнует многих. В первой половине месяца в Москве температура была настолько низкой, что синоптики начали предполагать, что это может быть рекордно холодный май, однако конец месяца завершится температурами с превышением климатической нормы на плюс пять градусов, сообщает портал «Метеовести» .

На сегодняшний день майская погода начала показывать признаки улучшения, сократив разницу с обычными климатическими показателями до плюс 3 градусов. В итоге синоптики отметили, что метеорологическое лето наступило на четыре дня раньше обычного.

На базовой метеостанции ВДНХ 23 мая температура составила плюс 25,5 градуса. Данный факт делает этот день самым теплым с начала месяца. Тем не менее, 24 мая будет еще теплее, воздух прогреется от плюс 26 до плюс 28 градусов.

В ближайшие воскресенье и понедельник температура воздуха в Москве останется примерно на том же уровне. В последние дни мая температурные показатели будут превышать климатическую норму для данного времени года на 4-5 градусов.