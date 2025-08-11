Конеферму с гостиницей планируют построить в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась очередная рабочая группа по поддержке предпринимательства и развитию инвестиционного климата, где представители администрации и бизнес-сообщества обсудили актуальные вопросы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рабочей группы изучили проект конефермы с ипподромом, который находится на стадии получения разрешения на строительство. Инвестор планирует дальнейшее развитие территории, включая создание рекреационной зоны, гостиницы и глэмпингов.

Кроме того, рассмотрели два важных вопроса: оказание содействия в подборе земельного участка для будущей автомобильной детейлинг-студии, а также помощь в получении разрешения на строительство магазина. Для последнего проекта инвестор уже получил земельный участок через торги от комитета по управлению имуществом, однако при согласовании проекта возникли замечания от комитета по архитектуре, так как внешний облик магазина не соответствовал той архитектуре, в которой он будет расположен.

«Наша цель — создание благоприятных условий для ведения бизнеса в округе. Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах — от идеи до открытия объекта, помогая решать возникающие вопросы и процессы, связанные с получением разрешений и согласований». — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Присоединиться к рабочей группе, узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и РФ, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес», расположенном по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.