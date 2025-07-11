Кондиционеры и бассейны: как Московский зоопарк защищает животных от жары

Московский зоопарк подготовился к аномальной жаре и обеспечивает комфорт животных с помощью современных систем охлаждения. В пресс-службе зоосада пояснили, что специалисты заранее разрабатывают меры по защите его обитателей от высоких температур и ежедневно контролируют их состояние.

«Мы заранее продумываем и принимаем необходимые меры по защите животных в периоды самых разных погодных условий и следим за их благополучием на ежедневной основе. Благодаря этому, а также ежедневному контролю состояния животных со стороны ветеринарных специалистов и киперов, они чувствуют себя стабильно. Более того, мы никогда не ограничиваем наших обитателей в передвижениях, они всегда могут уйти из уличного вольера в свои внутренние прохладные помещения», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Для поддержания комфортных условий в жару во всех вольерах установлены системы кондиционирования и климат-контроля. На территории зоопарка оборудованы затененные участки, а животные имеют доступ к бассейнам и искусственным водоемам. Для диких кошек, панд и овцебыков работают системы орошения, а белым медведям регулярно подают снег из специальной пушки и поддерживают прохладную воду в бассейне.

Особое внимание уделяется животным из холодных регионов — овцебыкам, якам и снежным барсам. Для них предусмотрены постоянно работающие системы охлаждения и регулируемые по температуре бассейны. В пресс-службе подчеркнули, что благополучие животных остается приоритетом, и при необходимости режим содержания оперативно корректируется.