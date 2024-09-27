Кондитерский складской комплекс строят в Егорьевске

сегодня в 15:38

Главгосстройнадзор Московской области совместно с подведомственной строительной лабораторией ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверил ход строительства складского комплекса в сельском поселении Юрцовское Егорьевска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Компания «Машины сладости» возводит два склада, в которых будут складировать кондитерские изделия, мороженное и газированные напитки, а также суфлейные конфеты и конфеты на основе нуги и мягкой карамели, изготовленные по собственной уникальной рецептуре.

В ходе первого этапа под надзором Главгосстройнадзора были построены складской блок, котельная, контрольно-пропускной пункт, станция хоз. и противопожарного водоснабжения, трансформаторная подстанция — все объекты получили заключение о соответствии в декабре 2023 года.

На втором этапе, который стартовал в июне 2023 года, возводят складской комплекс, состоящий из трех блоков площадью более 15,5 тыс. кв. м. Общая вместимость комплекса составит 17 548 паллето-мест.

Завершить строительство объектов планируют в первом квартале 2025 года.

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