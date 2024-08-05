Кондитерская фабрика Подмосковья создала нетающее мороженное

Подмосковная семейная фабрика « Шоколадная студия », которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт — нетающее мороженное, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В ведомстве отмечают, что создавалось нетающее мороженное из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, благодаря чему продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженное представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте — также клубничный и шоколадный вкусы. В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название.

Благодаря программе «Недвижимость за 1 рубль» на инвестиционном портале Московской области, по сниженной ставке предприятие арендовало помещение под офис и склад в городском округе Щелково. Также представители организации принимали участие в международных выставках, а также в региональных выставках и ярмарках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.