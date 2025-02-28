Кондитер раскрыла секрет, что спасет от переедания в Масленицу

Масленичная неделя подходит к концу, но впереди еще два выходных дня, когда велик риск съесть слишком много блинов. Шеф-кондитер, основатель кулинарной школы и автор книг по кулинарии Лилия Завадская раскрыла секрет, как не съесть слишком много мучного лакомства.

«Спасение от переедания в Масленицу — это заморозка. Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», — рассказала Завадская в эфире радио Sputnik.

По ее словам, блины можно хранить в морозилке один-два месяца и в любой момент разогреть — они не потеряют вкуса.

А чтобы блины не впитали неприятные запахи из холодильника, их нужно герметично упаковать, а также не хранить рядом с продуктами, которые имеют резкий запах, такими как зелень и рыба, посоветовала эксперт.