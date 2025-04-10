Кондитер из Мытищ стала победителем международного чемпионата

Елена Кальченко в профессии всего 2,5 года, но уже не раз становилась призером и победителем международных соревнований. Только за последний месяц он оказалась в числе победителей на международном чемпионате по антигравитационным тортам «Такая разная Россия» и завоевала золотую медаль еще на одном международном чемпионате в Хорватии.

Международный чемпионат «Такая разная Россия» — это не просто конкурс, а зрелищное мероприятие, на котором участники представляют удивительные торты, словно парящие в воздухе. Елена Кальченко оспаривала лидерство сразу в двух номинациях.

В категории «Свадебный торт» она создала реалистичный ствол березы, внутри которого поместила свадебный каравай. Эта работа была удостоена серебряной награды. В категории «Детский торт» кондитер изобразила сюжет из мультфильма «Летучий корабль» со сказочными Бабами Ягами, заставив одну из них воочию летать на метле и сопроводив этот полет песней тех самых Бабок.

Буквально недавно кондитер вернулась из Хорватии, где с достоинством представила родные Мытищи и Россию в целом, завоевав еще одну высшую награду в номинации DISPLAY FRTISTIC WORK. Увлекшись созданием таких тортов в пандемию, Елена Кальченко круто изменила свою судьбу. Имея два диплома о высшем образовании — тренера-преподавателя и юриста, она отдала предпочтение своему увлечению, получив в конце прошлого года диплом государственного образца о прохождении переквалификации на шефа-кондитера 6-го разряда. Ее участие в чемпионатах — значимое событие для Мытищ, ведь она представляет не только себя, но и родной город на престижных международных уровнях.

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