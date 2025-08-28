Кондитер из Домодедово приготовила торты в виде российского флага

В Домодедово приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины», целью которой является поддержка ветеранов и выражение благодарности за их службу, сообщили в пресс-службе округа.

Одной из участниц этого значимого проекта стала талантливая кондитер из Домодедово — Елена Шалобаева. Она приготовила для членов Совета ветеранов округа и ветеранов специальной военной операции (СВО) праздничные торты, оформленные в виде российского триколора — символа единства и гордости нашей страны.

Эти необычные десерты были вручены в Молодёжном центре «Победа», где собрались участники праздника. Торты не только стали вкусным угощением, но и символом поддержки и уважения к тем, кто ежедневно защищает Родину. Елена Шалобаева выразила надежду, что её угощения добавят радости и тепла в сердца людей, отдавших свои силы служению стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.