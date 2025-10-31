Комплексное благоустройство дворов завершилось в Дубне

Подрядчик вышел на финишную прямую по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий в Дубне. Сейчас заканчивает установку крытых велопарковок во дворах Институтской части. Всего их будет здесь одиннадцать. На этом работы по комплексному благоустройству 9 дворовых территорий — шести в Левобережье и трех в Институтской части — завершаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За лето и осень здесь изменилось все: от асфальтового покрытия дорог и тротуаров до освещения и зон отдыха. Все работы проводились по согласованию с жителями. Именно по их просьбам были сделаны новые тротуары, где ранее были народные тропы. Заменены, а где-то и установлены впервые детские площадки и зоны для воркаута. А также высажено более тысячи деревьев и кустарников, в том числе пузыреплодника, из которого хорошо формируется живая изгородь — она отделяет зону отдыха и проезжую часть.

Каждый двор теперь максимально зеленый, хорошо освещен, с обустроенными парковочными пространствами и зонами отдыха. «Работы по комплексному благоустройству мы начали еще зимой со встреч с жителями. Вместе с ними согласовали все шаги, выбрали приоритетные задачи. В первую очередь ориентировались на вопросы безопасности: отремонтировали дороги, сделали освещение, обустроили парковки. Но и зонам отдыха также уделили особое внимание. Для детей — обустроили площадки, для подростков — поставили тренажеры, для людей старшего возраста — установили скамейки в зеленых уголках дворов», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сейчас формируется список территорий, где в следующем году пройдут работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.