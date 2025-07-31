Комплексное благоустройство дворов завершили в деревне Солнечногорска

В деревне Кривцово городского округа Солнечногорск завершили работы по комплексному благоустройству дворовых территорий у домов № 22, 23, 24 и 25. Специалисты уложили новое асфальтовое покрытие на дорогах, парковках и входных группах, а также обновили народную тропу к автобусной остановке и подготовили основание под детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти работы являются продолжением прошлогодних мероприятий, в рамках которых обустроили три народные тропы и детскую площадку перед домом № 24. В этом году также заменят губернаторскую площадку напротив дома № 20, а возле дома 22 появится еще одна небольшая игровая зона.

В общей сложности в 2025 году обновят девять дворов округа по региональной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют до конца августа.

«Буду и дальше лично выезжать, чтобы контролировать ход работ. Главное — видеть, что перемены действительно делают жизнь людей удобнее. По вопросу контейнерной площадки возле «Магнита» поручил закончить работы до конца лета», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В планах на 2026 год — комплексное благоустройство дворов у домов № 10, 11, 12, 13, 14, включая строительство новой детской площадки, ремонт внутриквартальных дорог, входных групп и бордюров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.