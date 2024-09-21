Комплексное благоустройство дворов продолжается в Сергиевом Посаде

Врип главы Оксана Ероханова сегодня проверила ход работ по благоустройству дворовых территорий по нескольким адресам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Птицеграде на улице Маслиева во дворе домов № 19 и № 20 завершились работы по установке бортового камня, вырубке поросли и опиловке ветвей деревьев. Строители приступили к монтажу элементов на детской площадке. На следующей неделе начнутся работы по укладке резинового покрытия и озеленение.

В микрорайоне Ферма на улице Победы во дворе домов № 7 и № 9 завершился монтаж детской площадки, следующий шаг — укладка резинового покрытия. Также завершились работы по созданию песочного дворика размером 6 на 7 метров.

Основная проблема — озеленение территории. Так как за молодыми насаждениями не следили, они почти засохли. Растения необходимо срочно отливать. Затянулись работы и по посадке газона.

«Предупредила подрядчика, что через неделю вновь приеду в этот двор. К этому моменту все грунтовые работы должны быть завершены. До срока сдачи объекта меньше двух недель», — сказала Оксана Ероханова.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.