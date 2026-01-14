Комплексная система видеомониторинга повысила безопасность в парке «Крылатские холмы»

Для обеспечения безопасности посетителей и сохранения порядка на территории столичного парка «Крылатские холмы» функционирует единая система видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Камеры были установлены в рекреационной зоне, а также вдоль малого и большого кольца велотрассы.

Система дает возможность оперативно опознавать нарушения и своевременно на них реагировать. Это создает безопасную и спокойную среду для профессиональных спортсменов на трассе и семей с детьми на прогулке.

«Безопасность — ключевое условие для полноценной работы общественного пространства. В „Крылатских холмах“ внедрена единая система видеомониторинга, которая позволяет обеспечивать порядок на всей территории парка и оперативно реагировать на абсолютно любые ситуации. Это особенно важно для мест притяжения. Ведь тут люди отдыхают или занимаются спортом. Современные технологические решения в сочетании с благоустройством позволяют создать комфортную среду для всех посетителей», — уточнила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Использование современных технологий обеспечивает объективный контроль и способствует формированию в «Крылатских холмах» безопасной и комфортной среды для отдыха и спорта.