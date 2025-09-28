Комплексная проверка готовности системы оповещения пройдет в Подмосковье

1 октября с 10:30 до 12:00 в Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения, сообщает Главное управление гражданской защиты Подмосковья.

Проверку проведут с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Информация о проведении проверки будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») и радиоканалов («Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для получения сообщений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Он также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“» — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.