Комплексная проверка готовности системы оповещения населения пройдет в Мытищах

На территории Московской области 2 октября с 10:30 до 12:00 будет проходить комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен и доведением до населения сигнала оповещения «Вниманием всем!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 10:43 по телевидению и радио будет передаваться информация такого содержания: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Ссистемы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр), радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установив на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.