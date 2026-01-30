Комплекс в Коломне переработал более 151 тыс тонн крупногабаритных отходов в 2025 г

Комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна с января по декабрь 2025 года превратил свыше 151 тыс. тонн крупногабаритных отходов в щепу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Крупногабаритные отходы, такие как старая мебель, древесные остатки и строительные материалы, перерабатываются на комплексе в Коломне с помощью специальных дробильных установок. Эти машины быстро превращают большие предметы в мелкую щепу, обеспечивая эффективную переработку значительных объемов сырья.

Полученная щепа используется для технической отсыпки и укрепления дорог на территории предприятия, что улучшает проходимость техники и снижает пыльность. Кроме того, отходы лиственных пород применяются для промышленного компостирования, в результате чего образуется гумус, используемый как технический грунт.

Специалисты комплекса отмечают, что переработка крупногабаритных отходов снижает экологическую нагрузку и позволяет использовать вторичное сырье повторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.