Комплекс «Рахья» прошел государственную экологическую экспертизу

Комплекс по обращению с отходами «Рахья» мощностью ежегодной обработки в 300 тысяч тонн получил положительное заключение государственной экологической экспертизы в Ленинградской области. Проект реализуется при поддержке Российского экологического оператора, передает пресс-служба компании.

«Новый этап в создании комплекса переработки отходов „Рахья“ — получено положительное заключение экологической экспертизы. Ранее, в декабре 2024-го, он также получил одобрение от Главгосэкспертизы. Комплекс сможет обрабатывать 300 тысяч тонн отходов в год. Он будет принимать их из Всеволожского и Кировского районов Ленобласти. „Рахья“ станет вторым комплексом, который построит региональный оператор АО „Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области“ (УКООЛО). Инвестиции в КПО „Рахья“ составят почти 7 млрд рублей, в том числе за счет мер федеральной поддержки ППК РЭО, Ленобласти и собственных средств инвестора», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Планируется, что строительство завершится в четвертом квартале 2026 года, а первые отходы комплекс начнет принимать в первом полугодии 2027 года.

«Сегодня для нашего второго проекта, КПО „Рахья“, знаковое событие: получено одобрение от государственной экологической экспертизы. Всеволожский район — один из самых непростых в Ленинградской области, он испытывает острую необходимость в современном объекте по обработке и утилизации отходов. Мы выходим на совершенно новый уровень: как эффективности работы с отходами в регионе, так и в части выполнения показателей нацпроекта „Экология“», — комментирует генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев.

В конце прошлого года УКООЛО ввела в эксплуатацию первый КПО «Кингисепп» мощностью более 300 тысяч тонн в год. Это 80% всего объема отходов, образующихся в Ленобласти. С появлением комплекса прекратилось размещение отходов Всеволожского и Кировского районов на полигоне вблизи деревни Лепсари.