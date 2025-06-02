Комплекс обработки отходов на 180 тысяч тонн появится в Мордовии в 2025 году

Комплекс обработки отходов мощностью 180 тысяч тонн и линия компостирования с полигоном появятся в Мордовии, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Детали проектов обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова и исполняющий обязанности председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

«В Мордовии подходит к завершению строительство комплекса, на котором ежегодно будут сортировать 180 тысяч тонн отходов. Также в регионе планируется создание еще одного важного объекта — линии компостирования органических отходов с полигоном. Создание нового современного объекта станет необходимым шагом для достижения национальных экологических целей. На встрече мы обсудили возможности федеральной поддержки проектов», — сообщила Ирина Тарасова.

Комплекс по обработке отходов планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Он создается в рамках концессионного соглашения. Заказчик объекта — концессионер ООО «Мордовский экологический оператор». На территории предприятия уже возвели здания, сейчас идет их внутренняя отделка. Также установили технологическое оборудование, начали подготовку к пуско-наладочным испытаниям и приступили к работам по благоустройству территории. Проект получил субсидию из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей.

«При поддержке Российского экологического оператора в текущем году завершаем строительство мусоросортировочного комплекса. Совместно продолжаем работу по развитию системы обращения с ТКО в республике. Следующий этап — создание современного полигона и линии компостирования отходов. Начало эксплуатации новых объектов позволит улучшить экологию региона и прекратить использование старых полигонов», — сообщил Батыр Эмеев.

Линия компостирования с полигоном также создаются в рамках концессии. На проектно-сметную документацию уже получены положительные заключения необходимых государственных экспертиз. Стоимость создания проекта — 2,267 млрд рублей. Средства будут выделены региону в форме субсидии от Минприроды РФ на выплату капитального гранта согласно концессионному соглашению.