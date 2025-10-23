Компьютерные курсы для семей участников СВО и активных долголетов запустили в Балашихе

Курсы по цифровой грамотности и кибербезопасности для членов семей участников специальной военной операции и представителей проекта «Активное долголетие» запустили в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициатором проекта выступила Общественная палаты городского округа. Реализацией курса занимается компьютерная школа «Киберуан» совместно с Региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«Мы заметили, что многие сталкиваются с трудностями при использовании интернета, будь то регистрация на Госуслугах, онлайн-покупки или оплата коммунальных услуг. Особенно остро стоит вопрос цифровой и финансовой безопасности. Поэтому мы решили запустить курсы, которые помогут людям старшего поколения чувствовать себя уверенно в цифровой среде», — рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Специалисты школы «Киберуан» разработали уникальную программу, адаптированную под запрос аудитории и рассчитанную на людей среднего и старшего возраста.

«Курс продлится пять недель и поможет слушателям освоить базовые цифровые навыки. Мы обучим безопасному поведению в интернете, работе с государственными онлайн-сервисами, маркетплейсами и службами доставки. Особое внимание уделим защите персональных данных и финансовой безопасности», — отметил директор школы «Киберуан» Артем Перцев.

Занятия будут проходить на площадках школы «Киберуан» в разных микрорайонах Балашихи, что повысит доступность курсов для жителей всего города. Каждая учебная группа рассчитана на 15 человек. Всего одновременно смогут обучаться до 75 участников, которые по окончании курса получат сертификаты.

Информация о наборе на курс будет опубликована в социальных сетях Общественной палаты городского округа и Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.