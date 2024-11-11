Компенсировать ущерб: Пакистан предложил создать мировой экологический фонд

Представить делегации Пакистана Сайфуллах хан Дилазак на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в эти дни в Баку, предложил создать мировой экологический фонд для компенсации ущерба странам, пострадавшим от изменения климата, сообщает NEWS.ru .

«Наша страна относится к категории развивающихся, но она подвержена климатическим изменениям. Мы столкнулись с продолжительными наводнениями в 2020 году, люди сильно пострадали от этого. А в 2022 году ущерб от наводнений в Пакистане достиг 34 млрд долларов», — рассказал делегат.

По его словам, выделяемые на финансирование экологических изменений средства должны быть доступны. Делегация Пакистана обратилась к мировым лидерам с призывом сплотиться.

Он подчеркнул, что представляет интересы не только своей страны, но и государств региона и Глобального Юга. Они предлагают также ограничить добычу полезных ископаемых и прекратить ее государственное субсидирование.