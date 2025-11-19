Компенсацию за увольнение по своему желанию планируют ввести в РФ

В РФ хотят закрепить в законодательстве ответственность работодателей за формирование условий, из-за которых сотрудники покидают компанию «по собственному желанию». Соответствующую инициативу отправили министру труда и социальной защиты России Антону Котякову представители Института исследования проблем современной политики, сообщает газета «Известия» .

Исследование платформы SuperJob за 2024 год показало, что каждая третья компания РФ сталкивались с проявлениями так называемого «тихого увольнения». Подобные ситуации происходят повсеместно из-за системных дисфункций в организации труда. Среди проблем плохая рабочая среда, низкое качество управления. Из-за этого происходит демотивация персонала и резкое уменьшение производительности.

Авторы инициативы считают, что нынешние нормы Трудового кодекса России недостаточно защищают работников, на которых давит начальство. Они хотят создать нацстандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность компаний за систематическое формирование токсичных условий.

Главной мерой может стать право на получение сотрудником компенсации в размере трех среднемесячных зарплат, если будут документами подтверждены факты «тихого увольнения». Инициаторы уверены, что подобная норма будет сдерживающим фактором, уменьшит количество злоупотреблений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.