сегодня в 12:10

Компания Щелкова запустит торги семенами своей селекции на платформе «Поле.РФ»

Цифровая экосистема для аграриев «Поле.РФ» и компания «Щелково Агрохим» в рамках форума селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани подписали соглашение о сотрудничестве по реализации семян. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Платформа Поле.РФ работает во всех регионах России, количество зарегистрированных аграриев уже превысило 15 тыс., а товарных единиц — более 112 тыс. На Поле.РФ закупают продукцию ведущие агрохолдинги страны, такие как «АгроТерра», «Мираторг» и агрохолдинг «Лабинский».

Также на полях Агробиотехнопарка Казанского ГАУ компания «Щелково Агрохим» провела масштабную демонстрацию достижений российской селекции. Были представлены высокопродуктивные гибриды и сорта основных сельхозкультур, адаптированные к различным климатическим условиям России.

В портфеле компании — залог урожайности на российских полях: легендарный подсолнечник Кречет и Фрэя, рекордные сорта пшеницы Ермоловка и Зюгановка, а также сахарная свекла, соя, кукуруза и комплексные технологии по защите.

И главное — результаты многолетних трудов оценила вся страна. На первой премии «Селекционный прорыв» щелковская компания взяла сразу 5 наград.

Кречет трижды признан лучшим по итогам полей и мнениям аграриев, Фрэя в номинации «Частота упоминаний в опросах потребителей семян» и Карина в номинации «Полевые испытания» также в числе победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.