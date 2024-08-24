Компания Samsung разработала новый дисплей, который может сгибаться и тянуться

Фирма Samsung показала прототип новейшего MicroLED-дисплея, который можно сгибать и растягивать на четверть от первоначального размера. При этом повреждений экран не получит, сообщила Газета.ru со ссылкой на портал SamMobile, корреспондент которого посетил выставку IMID 2024 в Корее.

Плотность пикселей на новом экране составляет 120 PPI. Если технология гибкого и растягиваемого экрана будет использовать при создании телевизоров, то этой характеристики вполне достаточно. Но в целом плотность пикселей небольшая.

Тем не менее, сообщается, что растягиваемый MicroLED-дисплей от Samsung будет использоваться для разработки разных устройств. Например, он подойдет для создания экранов в современные автомобили.

Ранее московский производитель LED-экранов нарастил выпуск продукции на 12%. Компания создает товары как для клиентов из России, так и других стран СНГ.