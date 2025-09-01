Компания Подмосковья выпустила 190 т спортпродукции из металла для оснащения школ

В январе–августе 2025 года компания «СПОРТТЕХ» (входит в ГК «Спортивные Технологии»), специализирующаяся на оснащении школьных спортивных залов, стадионов и спортивных комплексов, произвела 190 тонн продукции из металла. Производственные мощности компании расположены в подмосковном городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее компания сертифицировала в Минпромторге РФ всю линейку производимого спортивного оборудования из металлоконструкций. Аналогичный сертификат федерального ведомства компания планирует получить и для гимнастических матов, стеновых протекторов, ветрозащитных фонов и других изделий, выпускаемых на производстве.

Также в начале этого года компания «СПОРТТЕХ» завершила модернизацию своей производственной площадки, что позволило увеличить мощности предприятия на 50%. Инвестиции в проект модернизации составили 30 млн рублей. Штат компании увеличился на 25%.

На сегодняшний день на подмосковном предприятии производится более 800 наименований спортивного оборудования, в том числе уникального и технически сложного.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.