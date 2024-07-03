Компания Подмосковья оштрафована за незаконную перевозку стройотходов

Видновский городской суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Группа компаний «Чистый сервис» на действия Минэкологии Подмосковья. Ранее общество было привлечено к административной ответственности за незаконную транспортировку строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушение установлено камерой фотофиксации в Ленинском округе, на 29-м километре трассы «Дон», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На снимках отчетливо видно, что самосвал загружен именно строительным мусором. Камера была вовремя поверена, оснований сомневаться в ее штатной работе нет. Соответственно, компания-нарушитель была оштрафована на 100 тысяч рублей».

Не согласившись с постановлением об административном наказании, компания подала жалобу, в которой просила отменить наказание, поскольку на момент совершения нарушения самосвал якобы находился в аренде у другого юридического лица. Однако предоставленные документы суд счел недостаточным доказательством факта аренды и оставил жалобу без удовлетворения.

«В подобных случаях мы всегда назначаем минимальный размер штрафа, тогда как он может доходить и до 250 тысяч рублей. Как уже говорилось, у нас нет самоцели максимально наказать виновников, однако, коль скоро нарушение было совершено, отвечать придется», — заключил Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.