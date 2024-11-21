Компания из Шатуры стала брендом года в России 2024

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Бренд года в России 2024». Это мероприятие собрало вместе представителей ведущих брендов из различных отраслей, которые сегодня определяют и будут определять развитие рынка страны в будущем, передает пресс-служба администрации городского округа Шатура.

В числе участников были компании, представляющие самые разные индустрии: от производителей товаров повседневного спроса до разработчиков инновационных технологий. Среди них и компания из Подмосковного города Шатура Mr. Mattress, которая представила свою продукцию в номинации «Товары для сна и отдыха». Компания Mr. Mattress — один из лидеров на рынке товаров для сна и отдыха. Она предлагает широкий ассортимент матрасов, подушек, одеял и других аксессуаров для комфортного сна. Компания постоянно совершенствует свою продукцию, внедряет новые технологии и материалы, чтобы обеспечить своим клиентам максимальный комфорт и качество сна.

Победа в национальной премии «Бренд года 2024» стала для компании ещё одним подтверждением её статуса лидера на рынке. Эта награда вдохновляет компанию на новые достижения и помогает ей продолжать развиваться и расти.

Михаил Бобков, руководитель компании Mr. Mattress поблагодарил организаторов премии за высокую оценку работы компании и подчеркнул, что эта награда — результат труда всей команды.

Отметим, что Национальная премия «Бренд года» — это не просто конкурс, а настоящее признание заслуг компаний, которые смогли не только завоевать доверие потребителей, но и внести значительный вклад в развитие своей отрасли. Лауреаты премии — это бренды-лидеры, которые задают новые стандарты качества, инноваций и клиентского сервиса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.