ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа станет одним из участников экспозиции Московской области на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», представив кофейную продукцию. Предприятие, основанное в 1997 году, является одним из ведущих производителей в России. В ассортименте компании более 100 позиций кофе: в зернах, молотый, растворимый сублимированный, а также кофейные напитки, какао и цикорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Предприятие выпускает свыше 6 тыс. тонн продукции ежегодно, что составляет более 2,5 млрд чашек кофе. Уровень автоматизации производства достигает 98%. «Московская кофейня на паяхъ» известна своими инновационными разработками, включая технологию сублимации цикория, сохраняющую все полезные свойства и вкус продукта. Высокое качество кофе и цикория неоднократно было отмечено различными российскими и международными наградами. Предприятие активно участвует в социальной жизни региона, оказывая поддержку детским домам, медицинским учреждениям, участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны.

Регион лидирует в России по производству кофейной продукции. Подмосковные предприятия выпускают более 44% всего объема кофе в ЦФО и почти 25% от общероссийского производства.

Экспорт кофе из Московской области в 2024 году вырос на 7%, достигнув 294,5 тонн. ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» обеспечивает более 32% от общего производства кофе в регионе.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025» пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центр» по адресу: г. Москва, Верхняя Аллея, дом № 6 стр. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.