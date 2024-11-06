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Компания из Красногорска запустила линейку стабилизаторов для мороженого

Специалистами холдинга из Красногорска запущено собственное производство высокойодных моноглицеридов из рапсового масла по новейшей полностью автоматизированной технологии. Компоненты отвечают за основную характеристику качества мороженого — взбитость, стабилизацию и сохранение мелкоячеистой структуры пены на протяжении всего срока годности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Научные исследования показали, что именно высокойодные моноглицериды из рапсового масла имеют высокий потенциал из-за большей площади молекул по сравнению с традиционно используемыми в качестве эмульгатора низкойодными моноглицеридами, которые получают в основном из пальмового масла.

Это позволяет достигнуть оптимальных характеристик мороженого: мелкоячеистой структуры воздуха с равномерным распределением и устойчивой воздушно-жировой структуры мороженого.

Ознакомиться с полным ассортиментом стабилизаторов для мороженого можно на сайте предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.