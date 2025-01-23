Компания из Истры поставляет микрозелень в рестораны Москвы и Подмосковья

Начальник отдела по работе с агропромышленным комплексом и начальник отдела инвестиций администрации м. о. Истра посетили компанию Rostoklife, где выращивают необычный и полезный продукт — микрозелень, сообщает пресс-служба администрации округа.

Rostoklife реализовывает инвестиционный проект по программе «Недвижимость за 1 рубль». По условиям программы, малому и среднему бизнесу необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за 3 года.

Компания развивает свое производство на территории муниципального округа Истра. Освоено выращивание гидропонных растений на вертикальной сити-ферме, это микрозелень, съедобные цветы, салаты и пряные травы.

Компания получила в аренду нежилое помещение размером 426,2 кв. метров. Со слов основателя компании Александры Кавелиной, на сегодняшний день продолжаются ремонтные работы помещения. После завершения работ производство будет запущено на полную мощность по выращиванию микрозелени, такой как горох, редис, свекла и другие культуры, которую уже сейчас можно попробовать в лучших ресторанах и кафе Москвы и Московской области.

Плановый объем инвестиций в проект составляет 20 млн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.