Компания Google объединит Chrome OS и Android

Согласно источнику, в компании намерены объединить ОС для ПК и планшетов с платформой для мобильных устройств. Этот шаг обеспечит более эффективное взаимодействие программного обеспечения с разными гаджетами. Однако неясно, собирается ли компания оставить название Chrome OS.

Инсайдер отметил, что объединение этих двух систем выглядит логичным, так как Chrome OS уже частично использует Android-фреймворки. В качестве примера эксперты привели iPadOS — операционную систему для iPad, основанную на iOS для iPhone. Объединение может дать Google возможность более успешно конкурировать с Apple на рынке ноутбуков.

Слияние Chrome OS и Android также приведет к увеличению числа доступных приложений на обеих платформах. Разработчики смогут легче запускать программы как для смартфонов, так и для ПК, что может повысить их доходы. Журналисты из Android Authority пытались получить комментарий от Google, но не дождались оперативного ответа.

Ранее Bloomberg сообщал, что антимонопольный орган Минюста США рассматривает возможность требования о продаже браузера Chrome, разработанного Google, входящей в состав Alphabet Inc.