Компания ЭкоЛайф в Подмосковье проводит акцию по привлечению новых сотрудников

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф», работающая в Московской области, объявила мотивационную акцию для сотрудников: за привлечение новых работников предусмотрено денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Компания ЭкоЛайф, осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов в Московской области, расширяет штат и проводит мотивационную кампанию «Приведи друга». Сотрудники, которые приведут в команду нового работника, могут получить денежное вознаграждение.

В компании требуются водители категорий С и СЕ, а также разнорабочие. Для участия в акции необходимо, чтобы рекомендованный кандидат был впервые трудоустроен в ЭкоЛайф и проработал без нарушений три месяца.

Размер вознаграждения составляет 25 000 рублей за водителя и 10 000 рублей за разнорабочего. В зону обслуживания компании входят Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна и Сергиев Посад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.