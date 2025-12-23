Компания «ЭкоЛайф» увеличила вывоз отходов в Подмосковье в 2025 году

Компания «ЭкоЛайф» вывезла 28,9 млн куб. метров твердых коммунальных отходов с территорий Московской области за 2025 год, что на 10% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Компания «ЭкоЛайф» подвела предварительные итоги работы по вывозу твердых коммунальных отходов в Московской области за 2025 год. За отчетный период объем вывезенных отходов составил 28,9 млн кубометров, что на 2,3 млн кубометров больше, чем в 2024 году.

Среди городских округов Каширской зоны лидерами по объему вывоза отходов стали Ленинский, Домодедово и Коломна. В Сергиево-Посадском кластере наибольшие показатели продемонстрировали Мытищи, Химки и Дмитровский округ. В Рузской зоне лидируют Одинцовский, Красногорск и Истра.

Для повышения эффективности работы компания продолжает обновлять автопарк. На прошлой неделе поступили 10 новых мусоровозов на шасси МАЗ с задней загрузкой для раздельного сбора отходов. Эта техника предназначена для сбора первично отсортированных отходов и их транспортировки на объекты сортировки и переработки. До конца года ожидается поступление дополнительного спецтранспорта.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.