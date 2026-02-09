Компания «ЭкоЛайф» трудоустроила 133 сотрудника в Подмосковье в январе 2026 года

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» в январе 2026 года приняла на работу 133 специалиста, включая 70 водителей и 63 разнорабочих, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что для системного решения кадрового вопроса в сфере содержания территорий проводится ежедневный мониторинг и анализ потребности в специалистах. Наиболее востребованными профессиями остаются дворники, сантехники и механизаторы. При необходимости работникам предоставляют общежития, социальную поддержку и профессиональное обучение.

Лидерами по набору персонала в январе стали подразделения компании в Домодедово, где приняли 44 сотрудника, в Одинцово — 24 человека и в Химках — 22 новых работника. Активная кадровая политика компании направлена на повышение качества обслуживания жителей региона. «ЭкоЛайф» планирует продолжать расширять штат в течение всего 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.