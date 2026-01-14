Компания «ЭкоЛайф» помогает автомобилистам в Подмосковье во время снегопада

Сотрудники компании «ЭкоЛайф» продолжают вывозить мусор и оказывать помощь жителям и автомобилистам на дорогах Московской области в условиях сильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регион.

Во время сильного снегопада в Подмосковье сотрудники компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» работают в усиленном режиме. Они обеспечивают бесперебойный вывоз мусора, несмотря на сложные погодные условия.

Специалисты компании также помогают автомобилистам, которые сталкиваются с трудностями на дорогах из-за снегопада. Работники очищают подъездные пути, вытаскивают застрявшие автомобили и обеспечивают проезд экстренных служб и скорой помощи.

В министерстве отметили, что такие действия демонстрируют важность взаимопомощи и коллективных усилий для поддержания порядка и безопасности в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.