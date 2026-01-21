Компания «ЭкоЛайф» получила три новых мини-мусоровоза для Подмосковья

Компания «ЭкоЛайф» пополнила автопарк тремя мини-мусоровозами для вывоза твердых коммунальных отходов в Ленинском городском округе и Химках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Три новых мини-мусоровоза отечественного производства поступили в распоряжение компании «ЭкоЛайф». Два автомобиля будут работать в Ленинском городском округе, еще один — в Химках. Новая техника предназначена для эксплуатации в условиях плотной городской застройки.

Компактные мусоровозы отличаются небольшими размерами, высокой маневренностью и эффективным механизмом уплотнения мусора. Это позволяет качественно собирать отходы даже во дворах с ограниченным пространством и на узких проездах, что способствует улучшению обслуживания жителей.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что автопарк возчиков региона насчитывает более 1 тыс. единиц спецтехники, включая мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки контейнерных площадок. Каждый день на линию выходит около 600 единиц транспорта, которые вывозят свыше 80 тыс. кубометров отходов.

Внедрение новых мини-мусоровозов ускорит сбор отходов и повысит эффективность работы в труднодоступных местах Подмосковья. Модернизация автопарка проводится в рамках программы по улучшению экологической ситуации и повышению качества сервиса для населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.