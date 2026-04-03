Компания «ЭкоЛайф» отремонтировала 1,6 тыс баков в Подмосковье за март

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» в марте отремонтировала 1,6 тыс контейнерных баков и более 200 бункеров на площадках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Специалисты компании восстановили и обновили емкости для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора. В зоне обслуживания «ЭкоЛайф» находятся 35 городских и муниципальных округов, в том числе Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Долгопрудный, Серебряные Пруды, Пушкинский и Талдомский округа.

За месяц отремонтировано 1 600 контейнерных баков, покрашено 604, выполнено шильдирование 219. Также приведены в порядок 203 бункера, из них 40 покрашены и 42 промаркированы.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что обновление инфраструктуры ведется по механизму льготного лизинга.

«Благодаря механизму льготного лизинга мы обновляем инфраструктуру. В муниципалитеты направлено 400 новых бункеров», — отметил Даниленко.

Новые емкости распределены между тремя региональными операторами Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Их используют для замены изношенных баков и оснащения новых площадок в 23 муниципалитетах, включая Красногорск, Истру, Домодедово, Химки, Одинцово, Мытищи и Коломну.

В настоящее время специалисты также приступили к сезонной мойке контейнерных баков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.