Компания «Эко-Текс» и Шатурский энергетический техникум начали сотрудничество

Компания «Эко-Текс» и Шатурский энергетический техникум заключили соглашение о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях. Руководство предприятия и образовательного учреждения закрепило все свои договоренности, поставив подписи на документе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый шаг развития отношений между шатурским швейным производством и техникумом поможет молодым специалистам проходить практику, а также трудоустраиваться по полученной специальности.

Сейчас ШЭТ готовит студентов — художников по костюмам. По окончании учебы ребята уже владеют навыками швейного дела, знают свойства тканей и могут контролировать процесс пошива, подбирать и корректировать детали костюма. Даже эти минимальные навыки дают возможность быть востребованными на местном предприятии.

Студенты и преподаватели техникума уже не раз бывали с экскурсиями в цехах «Эко-Текс» и успели оценить культуру производства, наличие высокотехнологичного оборудования.

Опыт подготовки кадров для конкретных предприятий у ШЭТ большой. В большей степени это энергетические компании. Но в планах расширять сотрудничество с компаниями различной направленности, среди которых шатурский «Эко-Текс», рошальский «Аметист».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.