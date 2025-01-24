Компания Дубны обучает волонтеров использованию своей медпродукции для помощи бойцам СВО

Резидент ОЭЗ «Дубна» активно включился в волонтерское движение, направленное на помощь пациентам госпиталей. Теперь это не только поставки в медицинские учреждения инновационных перевязочных материалов, лечебных средств и заживляющих повязок производства компании «Эверс», но и организация просветительских встреч волонтеров с медиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Таких совместных мероприятий с участием резидента ОЭЗ «Дубна», специалистов головной компании, с привлечением опытных профильных врачей и других медицинских работников уже проведено несколько: в Москве и Московской области для волонтеров госпиталей в Вороново, Красной Пахре, Подольске, в ближайших планах — организация мероприятий в Одинцово. На таких встречах разбираются конкретные ситуации, когда именно на волонтеров возлагается основная задача по обеспечению максимально комфортного и грамотного ухода за пациентами, что позволяет избежать, например, такой сложной проблемы, как пролежни.

«Наша группа компаний, в которую входит резидент особой экономической зоны «Эвер»“, разрабатывает и производит линейку средств для профилактики и ухода за пролежнями. В том числе это лосьон-спрей и салфетки для обработки кожи, а также средства для ускорения ранозаживления и снятия боли: гидрогель на основе хитозана, раневые покрытия Хитокол, криоспрей и аэрозольная пена от ожогов. Например, только в прошлом 2024 году на производственной площадке в Дубне было произведено свыше 100 тыс. единиц продукции для профилактики и лечения пролежней, а в этом году цифру планируется увеличить вдвое. Сейчас продукция „Эверс“ пользуется большим спросом в больницах и госпиталях, а мы направили свое внимание на то, чтобы обучать волонтеров грамотно ее применять.

Действительно, сегодня желающих оказать помощь, обеспечить полноценный уход, в первую очередь за ранеными бойцами СВО, немало. Волонтерство — дело добровольное и очень ответственное. Медицинские работники иногда просто физически не могут уделить столько внимания каждому пациенту, поддержать их морально и психологически. Тогда эту миссию берут на себя волонтеры.

Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус», в свою очередь, просвещают и поддерживают добровольных помощников. Цель такой благотворительной акции — организовать и провести целый комплекс мероприятий по формированию у участников волонтерского движения и самих медработников грамотной методики по уходу за лежачими пациентами в отделениях и на дому. Стоит отметить, что, по словам специалистов «Эверс», у волонтеров есть огромный запрос на получение специальных теоретических и практических знаний. И участники совместного проекта, инициированного резидентом ОЭЗ «Дубна», видят большие возможности в таком сотрудничестве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.