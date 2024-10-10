Компания «Чистая линия» раздала более 1 тыс порций мороженого гостям стенда Подмосковья

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В Тимирязев центре прошел первый день Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», где Московской область представила свой стенд «Подмосковье — пространство возможностей». На стенде были представлены товары региональных производителей, среди которых продукция компании «Чистая линия», выпускающая молочную продукцию — молоко, йогурты, сметану, кисломолочную продукцию и мороженое. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспозиция отражает достижения региона в десятилетнем цикле, новые подходы в работе, развитии науки, селекции и генетики, макеты новых проектов.

В первый день 1 050 человек отведали сливочное мороженое в вафельном стаканчике от «Чистой линии». Производственные цеха предприятия располагаются в городском округе Долгопрудный, объемы производства равняются 20 тысячам тоннам продукции в год. На предприятии работает около 900 сотрудников.

Компания реализует инвестиционный проект по строительству нового завода по производству мороженого мощностью 31 тысяча тонн мороженого в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.