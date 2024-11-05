Компания Apple получила штраф в 3,6 млн рублей по решению московского суда

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В Москве суд оштрафовал Apple на 3,6 млн за отказ удалить запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительное решение по административному делу в отношении представительства американской компании Apple Distribution International Ltd. в России за отказ удалить запрещенную в стране информацию, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Компанию Apple признали виновной в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41. Суд назначил ей штраф в размере 3,6 млн рублей.

Какую именно информацию отказалось удалять российское представительство американской компании, не уточняется. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

Apple Distribution International LTD — это представительство американской корпорации, зарегистрированное в Москве. Эта компания в числе первых среди иностранных корпораций подчинилась требованиям Роскомнадзора, обеспечив хранение и обработку персональных данных пользователей на территории России.

На официальном сайте компании есть специальная форма, куда русскоговорящие граждане могут обратиться за помощью в случае такой необходимости.