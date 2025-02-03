Компании Подмосковья участвуют в международной выставке «Продэкспо 2025»

Состоялось открытие крупнейшей международной выставки «Продэкспо 2025», где представлены продукты со всего мира. Представлено свыше 1,8 тыс. компаний из 36 стран, в том числе более 100 из Московской области, включая колбасную продукцию от «Еремино Поле» из городского округа Щелково и хлебопекарную от Раменского кондитерского комбината, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также активное участие в выставке принимают: ООО «Корона-ФУД», ООО «Юнион-ФУД», ООО птицефабрика «Элинар-Бройлер», кондитерская фабрика ООО «В.А.Ш. Шоколатье», ООО «Московская ореховая компания», ООО «Сладкий Орешек», ООО «Профитрейд», АО «Би-энд-Би», ООО «Баринофф» и другие региональные производители.

Экспозиция «Продэкспо» включает в себя: базовые продукты и напитки на каждый день, деликатесы, органическое и спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты и многое другое. Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр». Подробнее — на сайте. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.