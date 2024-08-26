Компании Подмосковья прошли обучение в рамках бизнес-акселератора

Компании из Подмосковья завершили обучение в рамках десятого потока акселератора «Экспортеры 2.0», организованного Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фондом поддержки ВЭД МО) совместно со Школой управления Сколково. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

От Московской области участниками бизнес-акселератора стала компания «НИКАТОР» из Серпухова, выпускающая полимеры, «Диннер-Сервис» из Красногорска, производящая сухие бульоны и изготовитель рыбных продуктов «Доктор Элис» из Дмитрова.

Участниками образовательной программы, позволяющей вывести уже готовый продукт на международный рынок, компании стали на конкурсной основе. Фонд поддержки ВЭД МО покрыл 80% затрат на их обучение.

Весь курс обучения занял четыре месяца, которые учащиеся посвятили разработке стратегий по выводу их продукта на иностранный рынок, изучили конкурентов, составили коммерческие прогнозы и другое.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.